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بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 04:07

بالفيديو | إجلاء عشرات الآلاف من مدينة حيفا شمال الكيان الصهيوني بسبب الحرائق

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إجلاء عشرات الآلاف من مدينة حيفا شمال إسرائيل بسبب الحرائق
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