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دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 00:23

من قلب درب غلف.. سيدة محكورة تتعرض للاعتداء من طرف '' ولد العطار '' توجه نداء للملك..نصفني أسيدنا عندو نفوذ و مازال مشدوهش

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