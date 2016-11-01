 مْكي الصخيرات يكشف في أول خروج إعلامي سبب صراعه مع والدته..بسباب خواتاتي تخاصمات معايا ''مي'' (فيديو مؤثر) ﻿

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دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 11:34

مْكي الصخيرات يكشف في أول خروج إعلامي سبب صراعه مع والدته..بسباب خواتاتي تخاصمات معايا ''مي'' (فيديو مؤثر)

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مْكي الصخيرات يكشف في أول خروج إعلامي سبب صراعه مع والدته..بسباب خواتاتي تخاصمات معايا مي
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