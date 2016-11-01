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دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 08:54

بسبب الكيان الوهمي المغرب و 8 دول عربية تعلن انسحابها من القمة العربية الافريقية‎

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بسبب الكيان الوهمي المغرب و 8 دول عربية تعلن انسحابها من القمة العربية الافريقية
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