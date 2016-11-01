 بالفيديو | بعد نجاحه في أغنية ''هاكا ماما''.. فيصل عزيزي يعود من جديد بفيديو كليب ''ما كاين باس '' الرائع جدا ! ﻿

آخر الأخبار

بالفيديو.. بعد انسحاب المغرب من القمة العربية الإفريقية.. مصر توضح موقفها من لبوليساريو | بوليتيك

بالفيديو.. بعد انسحاب المغرب من القمة العربية الإفريقية.. مصر توضح موقفها من ''لبوليساريو''

هكذا يتم استهداف مقبرة باب دكالة بمراكش لاستخراج رفات الأموات من أجل بيعها | حوادث و حقوق

هكذا يتم استهداف مقبرة باب دكالة بمراكش لاستخراج رفات الأموات من أجل بيعها

بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين السلوك | مجتمع

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين

الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب التمييز بين الشُعب | مجتمع

الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب ''التمييز بين الشُعب''

صادم: بن علي يعترف لأول مرة نظامنا لم يكن خاليا من الأخطاء.. ولا يسعنا إلا أن نتعاطف مع التونسيين الذين عانوا في زمن حكمنا | دولي

صادم: بن علي يعترف لأول مرة ''نظامنا لم يكن خاليا من الأخطاء.. ولا يسعنا إلا أن نتعاطف مع التونسيين

بعد مسيرات الأساتذة.. فوضى داخل الأقسام التحضيرية وها علاش | مجتمع

بعد مسيرات الأساتذة.. فوضى داخل الأقسام التحضيرية وها علاش

مغربي بين الحياة والموت في إسبانيا وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مغربي بين الحياة والموت في إسبانيا وها أشنو وقع ليه

إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة | بوليتيك

إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 06:01

بالفيديو | بعد نجاحه في أغنية ''هاكا ماما''.. فيصل عزيزي يعود من جديد بفيديو كليب ''ما كاين باس '' الرائع جدا !

إعلانات
Fayçal Azizi - Makayen Bass (Official Video)
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

عاجــــــــل.. تفجير ضخم يهز مركز حاكم اقليمي بتركيا | قنوات أخرى

عاجــــــــل.. تفجير ضخم يهز مركز حاكم اقليمي بتركيا

إدريس الروخ يتضامن مع الفنان جواد السايح بعد محنته مع المرض | قنوات أخرى

إدريس الروخ يتضامن مع الفنان جواد السايح بعد محنته مع المرض

اتفاقية الشراكة عبر الهادئ تشعل أولى شراراتِ صدام أميركا وألمانيا | قنوات أخرى

اتفاقية الشراكة عبر الهادئ تشعل أولى شراراتِ صدام أميركا وألمانيا

أردوغان: تصويت البرلمان الأوروبي على تجميد المفاوضات لا قيمة له | قنوات أخرى

أردوغان: تصويت البرلمان الأوروبي على تجميد المفاوضات لا قيمة له

محكمة بريطانية تدين قاتل النائبة كوكس بالسجن مدى الحياة | قنوات أخرى

محكمة بريطانية تدين قاتل النائبة كوكس بالسجن مدى الحياة

ترامب: هالي حاكمة كارولاينا الجنوبية لتمثيل واشنطن لدى الامم المتحدة | قنوات أخرى

ترامب: هالي حاكمة كارولاينا الجنوبية لتمثيل واشنطن لدى الامم المتحدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. بعد انسحاب المغرب من القمة العربية الإفريقية.. مصر توضح موقفها من لبوليساريو | بوليتيك
منذ 5 ساعات

بالفيديو.. بعد انسحاب المغرب من القمة العربية الإفريقية.. مصر توضح موقفها من ''لبوليساريو''

هكذا يتم استهداف مقبرة باب دكالة بمراكش لاستخراج رفات الأموات من أجل بيعها | حوادث و حقوق

هكذا يتم استهداف مقبرة باب دكالة بمراكش لاستخراج رفات الأموات من أجل بيعها

بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين السلوك | مجتمع

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجــــــــل.. تفجير ضخم يهز مركز حاكم اقليمي بتركيا | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

عاجــــــــل.. تفجير ضخم يهز مركز حاكم اقليمي بتركيا

بالفيديو | بعد نجاحه في أغنية هاكا ماما.. فيصل عزيزي يعود من جديد بفيديو كليب ما كاين باس الرائع جدا ! | قنوات أخرى

بالفيديو | بعد نجاحه في أغنية ''هاكا ماما''.. فيصل عزيزي يعود من جديد بفيديو كليب ''ما كاين باس '' الرائع جدا !

إدريس الروخ يتضامن مع الفنان جواد السايح بعد محنته مع المرض | قنوات أخرى

إدريس الروخ يتضامن مع الفنان جواد السايح بعد محنته مع المرض

بعد التساقطات المطرية..فيديو لمواطنين من كازا..شوية ديال الشتاء غرقاتنا | خارج البلاطو

بعد التساقطات المطرية..فيديو لمواطنين من كازا..شوية ديال الشتاء غرقاتنا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.