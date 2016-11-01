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بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 01:32

شوفو كيفاش كيعيشو سكان كاريان بالقرب من قصر المؤتمرات بالصخيرات مع التساقطات المطرية(فيديو صادم)

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شوفو كيفاش كيعيشو سكان كاريان بالقرب من قصر المؤتمرات بالصخيرات مع التساقطات المطرية
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