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بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 22:10

حريق مهول يهز اسرائيل

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حريق هائل في اسرائيل في احد مخازن الاسلحة شاهد قبل الحذف اليوم 23/11/2016
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