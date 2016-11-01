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بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 12:43

فيديو نادر.. الحاجة الحمداوية في أول كليب تؤدي يا لمعفر ليكيغنيها مول البندير

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أصل أغنية واهي لمعفر تعفر بشوية ... الحاجة الحمداوية
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