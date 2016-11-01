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بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 23:30

محمود الادريسي لشوف تيفي:واحد النهار عجبت الملك حيّد الفيستة ديالو و لبسها ليا الغد ليه ضربو البرد و هاشنو قال ليا الله يرحمو

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محمود الادريسي لشوف تيف: واحد النهار عجبت الملك حيّد الفيستة ديالو و لبسها ليا الغد ليه ضربو البرد
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