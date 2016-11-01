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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 17:13

هذه هي خسائر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعد 48 ساعة من الاضراب

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هذه هي خسائر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعد 48 ساعة من الاضراب
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