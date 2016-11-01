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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 10:01

سعد المجرد يبعت برسالة مؤثرة من داخل السجن لجمهوره

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سعد المجرد يبعت برسالة مؤثرة من داخل السجن لجمهوره ويشكر أصدقاءه المتضامنين معه من الفنانين ومحبيه
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