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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 19:47

بالفيديو..مديرية الأرصاد الجوية تحذر المغاربة

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مديرية الأرصاد الجوية تحذر المغاربة
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عاجل: نقل جواد السايح إلى مستعجلات المستشفى العسكري بكلميم لهذا السبب

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