 فيديو حادثة مروعة لقطار بأمريكا !! ﻿

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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 15:30

فيديو حادثة مروعة لقطار بأمريكا !!

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حادثة مروعة مقطورة تتعطل أمام القطار السريع !!
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