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بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 11:51

بالفيديو.. من أجل سعد المجرد.. عادل الميلودي يوجه رسالة لجميع الفنانين

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الفنان الشعبي عادل الميلودي يدعو لتنظيم الفنانين وقفة احتجاجية من أجل سعد المجرد بفرنسا !
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