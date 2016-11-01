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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 09:40

مستخدمو الطرق السيار بالمغرب يُصعدون من احتجاجاتهم و يناشدون الملك التدخل لإنصافهم (فيديو)

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مستخدمو الطرق السيار بالمغرب يُصعدون من احتجاجاتهم و يناشدون الملك التدخل لإنصافهم (فيديو)
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