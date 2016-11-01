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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 12:29

أم محروقة..بسباب طبيب مبغاش يولدني فالوقت مات ليا ولدي فكرشي و خرج ليا على صحتي..بغيت المسؤولين ياخدو ليا حقي

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أم محروقة..بسباب طبيب مبغاش يولدني فالوقت مات ليا ولدي فكرشي و خرج ليا على صحتي..
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