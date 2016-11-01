 فيديو | روبورطاج عن مهرجان الفيلم العربي لمدينة زوريخ والذي يعرف مشاركة فيلمين مغربيين هما ''وداعا كارمن'' و ''جوق العميين'' ﻿

آخر الأخبار

العثور على جثة أربعيني مذبوحا ومكبلا بالجديدة | حوادث و حقوق

العثور على جثة أربعيني مذبوحا ومكبلا بالجديدة

لوموند: كوب 22 شكل لبنة جديدة في السياسة المغربية الإفريقية | بوليتيك

لوموند: ''كوب 22'' شكل لبنة جديدة في السياسة المغربية الإفريقية

بن كيران يؤكد لشبيبته في لقاء خاص عن ثقته في تشكيل حكومة قوية ومنسجمة | بوليتيك

بن كيران يؤكد لشبيبته في لقاء خاص عن ثقته في تشكيل حكومة قوية ومنسجمة

هذا ما أسفر عنه التحقيق مع الممرض مغتصب فتاة في مستشفى بقلعة سراغنة | حوادث و حقوق

هذا ما أسفر عنه التحقيق مع الممرض مغتصب فتاة في مستشفى بقلعة سراغنة

بالفيديو.. بعد الممثل العالمي فين ديزل.. ممثلة سعودية تزعطات فمدينة فاس وها أشنو قالت عليها | ثقافة و فنون

بالفيديو.. بعد الممثل العالمي فين ديزل.. ممثلة سعودية ''تزعطات'' فمدينة فاس وها أشنو قالت عليها

بعد إجتماع برئاسة بن كيران...منتخبوا البيجيدي يدعون للإطاحة بشقيق إلياس العماري من مؤسسة الجماعات | بوليتيك

بعد إجتماع برئاسة بن كيران...منتخبوا البيجيدي يدعون للإطاحة بشقيق إلياس العماري من مؤسسة الجماعات

مثير.. مصالح أمن البيضاء تعتقل فرقة أمنية مزورة وها أشنو كانوا كيديرو | حوادث و حقوق

مثير.. مصالح أمن البيضاء تعتقل فرقة أمنية مزورة وها أشنو كانوا كيديرو

مثير.. تناول الجبنة والفرماج كيزيد فالعمر وها كيفاش | مجتمع

مثير.. تناول الجبنة والفرماج كيزيد فالعمر وها كيفاش

اعتقال أربعيني وثلاثينية بتهمة الخيانة الزوجية | حوادث و حقوق

اعتقال أربعيني وثلاثينية بتهمة الخيانة الزوجية

حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 07:55

فيديو | روبورطاج عن مهرجان الفيلم العربي لمدينة زوريخ والذي يعرف مشاركة فيلمين مغربيين هما ''وداعا كارمن'' و ''جوق العميين''

إعلانات
مهرجان الفيلم العربي بزوريخ
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

اليمين الفرنسي يختار اليوم مرشحه للرئاسة | قنوات أخرى

اليمين الفرنسي يختار اليوم مرشحه للرئاسة

شاهد بالفيديو | لمياء الزايدي تغني للمغرب في أغنية غاية في الروعة مغاربة والله حامدين | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو | لمياء الزايدي تغني للمغرب في أغنية غاية في الروعة ''مغاربة والله حامدين''

بالفيديو | زعيم البوليساريو خائف من الاعتقال وهذا هو السبب ! | قنوات أخرى

بالفيديو | زعيم البوليساريو خائف من الاعتقال وهذا هو السبب !

بالفيديو | زوجة تكتشف خيانة زوجها لها في غرفة نومها.. هذه هي القصة الكاملة | قنوات أخرى

بالفيديو | زوجة تكتشف خيانة زوجها لها في غرفة نومها.. هذه هي القصة الكاملة

إنهاء حالة الطورائ الدولية المتعلقة بفيروس زيكا | قنوات أخرى

إنهاء حالة الطورائ الدولية المتعلقة بفيروس ''زيكا''

كوريا الجنوبية: اسمترا موجة الغضب ضد رئيسة البلاد | قنوات أخرى

كوريا الجنوبية: اسمترا موجة الغضب ضد رئيسة البلاد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

العثور على جثة أربعيني مذبوحا ومكبلا بالجديدة | حوادث و حقوق
منذ 7 ساعات

العثور على جثة أربعيني مذبوحا ومكبلا بالجديدة

لوموند: كوب 22 شكل لبنة جديدة في السياسة المغربية الإفريقية | بوليتيك

لوموند: ''كوب 22'' شكل لبنة جديدة في السياسة المغربية الإفريقية

بن كيران يؤكد لشبيبته في لقاء خاص عن ثقته في تشكيل حكومة قوية ومنسجمة | بوليتيك

بن كيران يؤكد لشبيبته في لقاء خاص عن ثقته في تشكيل حكومة قوية ومنسجمة

هذا ما أسفر عنه التحقيق مع الممرض مغتصب فتاة في مستشفى بقلعة سراغنة | حوادث و حقوق

هذا ما أسفر عنه التحقيق مع الممرض مغتصب فتاة في مستشفى بقلعة سراغنة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اليمين الفرنسي يختار اليوم مرشحه للرئاسة | قنوات أخرى
منذ 19 دقيقة

اليمين الفرنسي يختار اليوم مرشحه للرئاسة

شاهد بالفيديو | لمياء الزايدي تغني للمغرب في أغنية غاية في الروعة مغاربة والله حامدين | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو | لمياء الزايدي تغني للمغرب في أغنية غاية في الروعة ''مغاربة والله حامدين''

فيديو | روبورطاج عن مهرجان الفيلم العربي لمدينة زوريخ والذي يعرف مشاركة فيلمين مغربيين هما وداعا كارمن و جوق العميين | قنوات أخرى

فيديو | روبورطاج عن مهرجان الفيلم العربي لمدينة زوريخ والذي يعرف مشاركة فيلمين مغربيين هما ''وداعا كارمن'' و ''جوق العميين''

بالفيديو | زعيم البوليساريو خائف من الاعتقال وهذا هو السبب ! | قنوات أخرى

بالفيديو | زعيم البوليساريو خائف من الاعتقال وهذا هو السبب !

﻿ ﻿
أمس 16:34 GMT

عاجل:نشرة تحذيرية: المغرب سيشهد اضطراب جوي مقرون بأمطار قوية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.