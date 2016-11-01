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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 21:16

كازاويون يرفعون شعار ارحل ضد ليديك:قهرنا الغلا فالماء و الضوء وصلنا لـ9000 درهم فالفاتورة بزاف علينا هاذشي

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كازاويون يرفعون شعار ارحل ضد ليديك:قهرنا الغلا فالماء و الضوء وصلنا لـ9000 درهم فالفاتورة بزاف علينا
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