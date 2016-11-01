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نايضة في السعودية و مقتل شرطي سعودي

حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 10:39

الفنان محمود الادريسي في اعتراف حصري:قال ليا الملك الراحل الحسن الثاني: راني قربت نموت..قلت ليه الله يطول فعمرك أسيدي فجاوبني:كل نفس ذائقة الموت

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محمود الادريسي: قال ليا الملك الراحل الحسن الثاني: راني قربت نموت..قلت ليه الله يطول فعمرك أسيدي
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