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بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 02:32

جار السيدة التي ضبطت و هي تُدنس القرآن الكريم..كانت كادير داكشي باش تولي''شوافة''

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جار السيدة التي ضبطت و هي تُدنس القرآن الكريم..كانت كادير داكشي باش تولي شوافة
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