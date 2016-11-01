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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 20:52

طلب جد مؤثر من ''لحسن'' المصاب بسرطان نادر : :قبل منمرض كنت كنبغي كرة القدم و مكرهتش يجيو عندي شي لعابة نهضر معاهم قبل منموت

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طلب جد مؤثر من لحسن المصاب بسرطان نادر
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