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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 20:34

شهادة صادمة على لسان جار السيدة التي ضبطت و هي تُدنس القرآن الكريم..كانت كادير داكشي باش تولي ''شوافة''

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جار السيدة التي ضبطت و هي تُدنس القرآن الكريم..كانت كادير داكشي باش تولي شوافة
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