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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 19:04

شاهد بالفيديو | حوار بين الملك محمد السادس و بنكيران أثناء مغادرته المغرب صوب اثيوبيا

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شاهد لقطة مؤثرة و معبرة بين الملك محمد السادس و بنكيران أثناء مغادرته المغرب صوب اثيوبيا
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