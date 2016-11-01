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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 18:21

حالة إنسانية جد مؤثرة لشابة تعيش التشرد في المحطة بالبيضاء:''مي'' كتقول ليا تتعطيني لفلوس و نوريك '' باك '' ونا بغيت غير السترة

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شابة تعيش التشرد: مي كتقول ليا تتعطيني لفلوس و نوريك باك ونا بغيت غير السترة
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