 الملك محمد السادس يلقي خطابا بالفرنسية في قمة الافريقية على هامش كوب22 (فيديو) ﻿

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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 14:46

الملك محمد السادس يلقي خطابا بالفرنسية في قمة الافريقية على هامش كوب22 (فيديو)

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خطاب الملك محمد السادس في افتتاح قمة العمل الإفريقية على هامش كوب 22
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