 لحظة التقاط صورة تذكارية للملك محمد السادس مع قادة الدول الافريقية بمراكش ﻿

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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 14:07

لحظة التقاط صورة تذكارية للملك محمد السادس مع قادة الدول الافريقية بمراكش

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لحظة التقاط صورة تذكارية للملك محمد السادس مع قادة الدول الافريقية بمراكش
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