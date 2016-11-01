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حكومة ''المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 16 نونبر 2016 / 06:45

إقالة وزير الاقتصاد الروسي ووضعه قيد الإقامة الجبرية إثر اتهامه بتلقي رشوة

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إقالة وزير الاقتصاد الروسي ووضعه قيد الإقامة الجبرية إثر اتهامه بتلقي رشوة
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