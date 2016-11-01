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بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 21:21

قهيوة مع الحباب:الفنان ياسين أحجام يكشف لأول مرة أسرار انضمامه لحزب العدالة التنمية و ها علاش ابتعد على السياسة و مترشحش مرة أخرى

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ياسين أحجام يكشف لأول مرة أسرار انضمامه لحزب العدالة التنمية و ها علاش مترشحش مرة أخرى
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