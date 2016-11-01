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بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 14:39

شاهد استقبال الملك محمد السادس لجميع رؤساء الدول في كوب 22 بمراكش - فيديو كامل

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استقبال الملك محمد السادس لجميع رؤساء الدول في كوب 22 بمراكش
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