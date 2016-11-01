 مشروع قرار إسرائيلي بخفض الأذان أو منعه في القدس ﻿

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10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 01:38

مشروع قرار إسرائيلي بخفض الأذان أو منعه في القدس

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مشروع قرار إسرائيلي بخفض الأذان أو منعه في القدس
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