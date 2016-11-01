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بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 01:20

بالفيديو.. لحظة وصول صاروخ لحفل زواج في اليمن.. تصوير من داخل الحفل

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لحظة وصول صاروخ لحفل زواج في اليمن .. تصوير من داخل الحفل !!
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