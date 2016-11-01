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بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 16:29

غياب كبير لفضاءات لعب الأطفال في مدينة الدار البيضاء والآباء يتساءلون:فين غادي يلعبوا ولادنا؟

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غياب كبير لفضاءات لعب الأطفال في مدينة الدار البيضاء والآباء يتساءلون:فين غادي يلعبوا ولادنا؟
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