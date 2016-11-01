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بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 18:03

بالفيديو | عبد الفتاح الجريني يخرج بتصريح مفاجىء حول قضية سعد المجرد أخيرا ويشرح قصة تدوينته

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ET بالعربي - عبد الفتاح الجريني يوضح موقفه من قضية سعد لمجرد
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