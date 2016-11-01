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بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 09:28

لشكر: أخطر ما يمكن أن يكون في هذه المرحلة هو عطالة مؤسسات البلاد

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لشكر: أخطر ما يمكن أن يكون في هذه المرحلة هو عطالة مؤسسات البلاد
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