 قلق أوروبي من وصول ترمب إلى البيت الأبيض ﻿

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10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 22:29

قلق أوروبي من وصول ترمب إلى البيت الأبيض

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قلق أوروبي من وصول ترمب إلى البيت الأبيض
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