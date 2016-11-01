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بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 15:03

للمساعدة حالة جد نادرة..مسن يحتاج لعملية عاجلة بعد تعرضه لاعتداء على مستوى رجله..فيديو من داخل مستشفى ابن رشد

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مسن يحتاج لعملية عاجلة بعد تعرضه لاعتداء على مستوى رجله..فيديو من داخل مستشفى ابن رشد
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