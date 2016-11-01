 كشكول غيواني جميل من أداء محمد الدرهم و نبيل الخالدي رفقة مجموعة من الفنانين في برنامج تغريدة ﻿

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بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 08:40

كشكول غيواني جميل من أداء محمد الدرهم و نبيل الخالدي رفقة مجموعة من الفنانين في برنامج تغريدة

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كشكول غيواني جميل من أداء محمد الدرهم و نبيل الخالدي رفقة مجموعة من الفنانين في برنامج تغريدة
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