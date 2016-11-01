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بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 22:18

تفاصيل جديدة حول ''جواد'' الذي رمى 12 مليون في الشارع العام بفاس على لسان صديقه.. ها كيفاش حْيَّدنا ليه لفلوس وعْيّطينا للبوليس

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تفاصيل جديدة حول جواد الذي رمى 12 مليون في الشارع العام بفاس على لسان صديقه..
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