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بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 21:53

الحصاد اليومي : سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال‎

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الحصاد اليومي : سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال‎
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