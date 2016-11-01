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بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 16:50

لحظة تدخل عناصر الوقاية المدنية بعد حريق فندق روايال منصور بالبيضاء

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لحظة تدخل عناصر الوقاية المدنية بعد حريق فندق روايال منصور بالبيضاء
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