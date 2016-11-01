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بتاريــخ : 11 نونبر 2016 / 16:16

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال

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سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء بسبب ارتفاع أثمنة الغازوال
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