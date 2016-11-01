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بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 13:16
بالفيديو.. شاهد ترامب عندما حلق شعر منافسه على حلبة المصارعة!
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دونالد ترامب في المصارعة الحرة
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اليوم 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

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