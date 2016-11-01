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10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 12:10
شاهد بالفيديو | رجلا أمن يخلقان الحدث على مواقع التواصل بعد إخراجهما للسلاح الوظيفي لتوقيف لص مسلح !
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Deux policiers sortent leurs armes pour arrêter un voleur sabré
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