مغربي شجاع يصرخ '' الله الوطن الملك '' في وجه مظاهرة للبوليساريو في فرنسا وهكذا تدخل الأمن الفرنسي لحمايته بعد محاولة الهجوم عليه

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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 08:52
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مغربي شجاع يصرخ الله الوطن الملك في وجه مظاهرة للبوليساريو في فرنسا
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