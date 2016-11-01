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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 08:04
فيديو مؤثر.. شاهد لحظة إنقاذ أحد المواطنين من وسط فيضان اليوسفية
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شاهد لحظة إنقاذ أحد المواطنين من وسط فيضان اليوسفية
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