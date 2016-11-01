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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 7 نونبر 2016 / 01:34
وعود ترامب في أول 100 يوم رئاسية
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