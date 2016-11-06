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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 17:22
فيديو لمغني الراب المغربي الأمريكي من أصول مغربية ''فرانش مونتانا'' وهو يرقص على أنغام أغنية ''العيون عينيا والساقية الحمرا ليا ''
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شاهد على إقاعات الصحرة المغربية في حفل خاص Frech Montana
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