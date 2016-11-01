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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 13:34
في مثل هذه اللحظات من سنة 1975 المغاربة يرفعون العلم الوطني بقلب الصحراء المغربية
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لحظة رفع المغاربة لعلمهم في الصحراء المغربية
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