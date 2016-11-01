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بتاريــخ : 6 نونبر 2016 / 09:12
> بالفيديو العنصر يفجرها : بن كيران بدأ المفاوضات ''عوجا'' ونرفض أن يفرض علينا تحالفاته
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العنصر يفجرها : بن كيران بدأ المفاوضات عوجا ونرفض أن يفرض علينا تحالفاته
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عاجل و بالصورة : عبد الإله بن كيران وحميد شباط يلتقطون ''السيلفي'' مع عبيدات الرمى بعرس ولد إدريس لشكر

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