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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 5 نونبر 2016 / 12:36
خطيب جمعة : هاعلاش مابقاتش تاطيح الشتاء.. خـطبة جـميييلة تستحق المشاهدة
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لـماذا منـعـنا الـمـطـر...خـطبة جـميييلة تستحق المشاهدة- ( الجمعة 04-11-2016 ) ـ الشيخ الـكملي
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أمس 19:27 GMT

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